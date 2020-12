Kritische planbare operaties in Friese ziekenhuizen kunnen vooreerst doorgaan

Onder kritisch planbare zorg valt bijvoorbeeld het operatief verwijderen van kankertumoren, chemokuren en nier- en stamceltransplantaties.

Eerder werd ook al de niet-acute zorg in de Friese ziekenhuizen - het MCL (Leeuwarden), Nij Smellinghe (Drachten), Tjongerschans (Heerenveen) en het Antoniusziekenhuis (Sneek) deels stilgelegd en uitgesteld. De kritische planbare zorg ging wel door. Ook nu tientallen Nederlandse ziekenhuizen aankondigen in deel van die operatie te schrappen, verandert er in Fryslân vooralsnog niets.

Overleg

De situatie kan echter ieder moment veranderen, zegt Van der Zee. Donderdag is er weer een overleg met de ziekenhuizen in het Noorden om te bekijken wat nog wel en wat niet meer mogelijk is. Van der Zee: "Het wordt iedere dag lastiger om bedden beschikbaar te krijgen en te houden." Zo wordt het ook steeds lastiger om mensen uit het ziekenhuis in een verzorgingshuis te krijgen, vanwege de krapte daar.