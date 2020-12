Gemeenten en Veiligheidsregio komen opnieuw met campagne voor veilig carbidschieten

Vuurwerk is dit jaar verboden. Toen die beslissing bekend werd, schoot de verkoop van carbid hard omhoog. Het carbidschieten is binnen de coronamaatregelen wel toegestaan.

In de campagne 'Wie is de BOCK?' (Bewust Oplettende CarbidKnaller) worden vijf tips gegeven voor veilig carbidschieten: bereid je goed voor, bescherm jezelf en anderen, zorg voor EHBO, gebruik goed materiaal en ontsteek het carbid veilig.

Brandwonden

De campagne begon in 2015 is oorspronkelijk een initiatief van Brandwondencentrum Martini Ziekenhuis Groningen, de brandweer van Drenthe en Stichting Carbidschieten Drenthe. Aanleiding voor de campagne was een opvallende stijging van het aantal personen dat brandwonden opliep ten gevolge van carbidschieten in 2014.

Ondertussen wordt de campagne gesteund door de Veiligheidsregio's, GGD's, bijna alle gemeenten van Fryslân, Groningen en Drenthe en de Brandwonden Stichting.