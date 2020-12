Oliebollen verkopen in coronatijd: "Minder gezellig, maar ook minder chaotisch"

De actie levert de vereniging ieder jaar een mooi bedrag op. "Vorige jaren hebben we er tenue's voor gekocht, nieuwe vesten, nieuwe ballen. We hebben het er dit jaar nog niet over gehad waar we het aan willen besteden, maar we hebben waarschijnlijk meer zaalhuur nodig mar er is meer jeugd, en misschien een buffer aanhouden."

Langs de deuren of op de kraam?

"Als dit nou werkt, doen we het vaker zo. Maar ik denk dat we met langs de deuren meer verkopen. Het is wel minder gezellig, maar ook minder chaotisch", lacht Anneke. "Meestal beginnen we 's ochtends met twintig man met inpakken en verkopen en dan is er pas rust."