Meeste files van Nederland waren dit jaar op de Afsluitdijk

Landelijk gezien is het aantal files met 63 procent afgenomen. Voornamelijk door het thuiswerken in coronatijd. De bekende filetoppers zijn volledig uit de top 10 verdwenen, en de A7 tussen Hoorn en Heerenveen is dus met stip binnengekomen op nummer één.

De files van het afgelopen jaar werden veroorzaakt door het werk aan de Afsluitdijk.