Supermarkt Wijnjewoude helemaal opgeknapt, maar een geschikte ondernemer is er nog niet

"Onze oproep heeft heel veel opgeleverd", legt Marianne Hulsbergen van de werkgroep uit. Maar liefst 43 mensen zagen zichzelf wel een supermarkt runnen. "Dat hadden we niet verwacht en we waren wel een beetje overdonderd." Daaruit zijn drie geschikte kandidaten overgebleven. "Met een van hen zijn we heel nauw in gesprek."

Marktonderzoeken

De werkgroep liet daarvoor twee onafhankelijke marktonderzoeken uitvoeren. "Die hebben uitgewezen dat hier prima een goede boterham te verdienen is. Maar hoe je het dan indeelt, voor welke leverancier je kiest, er komt een heleboel bij kijken!", zegt Hulsbergen. "We zijn en blijven optimistisch, maar we zijn ook realistisch."

De winkel is er in ieder geval klaar voor. Het pand is afgelopen jaar opgekocht door zo'n 1.200 inwoners van Wijnjewoude en zij hebben de winkel klaargemaakt voor een nieuwe supermarkteigenaar. "Zij hebben de handen uit de mouwen gestoken. Dat was heel veel werk." Het pand is volledig gestript en schoongemaakt. Er werd een speciaal bedrijf ingehuurd om de roetresten te verwijderen. "Het is geschilderd en het is helemaal schoon, leeg en ruim."

Begin 2021 duidelijkheid

De potentiële ondernemer is volgens Hulsbergen nu aan de beurt. Hij moet aangeven hoe hij de exploitatie van de supermarkt wil invullen en moet met een bedrijfsplan komen. De werkgroep hoopt in januari 2021 meer duidelijkheid te hebben. "Wij kunnen alleen ondersteunen. Het is nu aan de ondernemer", zegt Hulsbergen.