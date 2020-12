Vrienden zeilen hartje winter de Elfstedentocht voor het goede doel

Het plan om de bijna 200 kilometer lange tocht af te leggen, komt van Suzan Huppes, Tim van Haalen, Lotte Spaargaren en Rinke Bergsma. "We zaten alle vier thuis vanwege de coronamaatregelen. Ik ben timmerman en kom de deur bijna niet uit", vertelt Bergsma uit Workum. "Wij wilden eruit en hoe kan dat in Nederland nu beter dan door de barste tocht te zeilen die je je maar kunt bedenken."

Afzien

De vier fanatieke zeilers wilden graag iets positiefs doen. "We wilden het niet zomaar doen. we zijn groot fan van SailWise", legt Bergsma uit. SailWise organiseert watersportactiviteiten en -vakanties voor mensen met een beperking. Het plan kwam dus eerst, daarna pas het doel. "Wij willen zo veel mogelijk afzien voor mensen die erg moeten afzien in het dagelijks leven. Dan draaien we die rollen een keer om."

Zonder motor

De tocht begint op vrijdagochtend 29 januari in alle vroegte en moet de zondag erop weer klaar zijn. De vier zeilers maken het zichzelf niet makkelijk. Ze willen de tocht afleggen in een valkje, zonder motor. "Het moet een kleine boot zijn, want er zijn 130 bruggen die niet open zijn. Dus dan moet de mast omlaag", verklaart Bergsma. De motor gaat misschien wel mee, maar is er enkel voor noodgevallen. Verder kan het viertal alles gebruiken wat zich onderweg aandient.

"Iedere euro is welkom!"

Bergsma: "We hebben nog nooit zoiets aangepakt. We gaan gewoon zeilen en we zien wel hoe ver we komen. We gaan 's avonds door tot we denken dat we het niet meer aankunnen, omdat het bijvoorbeeld te koud is of als het niet meer verantwoord is. Dan zoeken we een plekje om te slapen."

Ieder die dat wil, kan de vier zeilers sponsoren. "We hebben een Facebookpagina gemaakt met een sponsorlink." Het doel is om 5 euro per persoon per kilometer op te halen; een streefbedrag van 4.600 euro. Bergsma: "Iedere euro is welkom!"