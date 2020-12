WK darten eindigt voor Danny Noppert weer in de derde ronde

Noppert kwam echter goed uit de startblokken. Hij won drie legs op een rij en pakte daarmee eenvoudig de set van Chisnall, die nog niet goed in de wedstrijd zat. Vanaf de tweede set was de Engelsman beter, maar hij kreeg geen kansen van de Fries. Die smeet drie keurige finished op rij en maakte daarna de 2-0 in sets.

Voorsprong weg

Dave Chisnall kwam daarna echter beter in de partij. Hij pakte zonder legverlies de tweede set, en maakte daarna gelijk in de vierde set (3-1). De voorsprong van Noppert was daarmee volledig weg. De Jouster kon zijn score's niet volhouden, terwijl Chisnall veel trippels gooide. De Engelsman pakte zijn derde set op rij en maakte 3-2.

It vonnis was daarna duidelijk voor Danny Noppert. In de laatste set hield hij Chisnall lang niet meer bij, die via tops zijn plek bij de laatste zestien veroverde.

Vorig jaar verloor Noppert ook in de derde ronde van het wereldkampioenschap: toen was dat tegen Kim Huybrechts uit België.