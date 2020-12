't Woanskip-remix hoog in Fryske Top 100: "Kin my neat skele juh!"

"Dit is fantastisch natuurlijk, het is wel een goed teken. We hebben geprobeerd zoveel mogelijk het origineel intact en herkenbaar te houden. Maar we hebben er ook onze eigen draai aan gegeven met een flink stuk tempo en wat kicks," zegt Sahieter.

Buigen voor het origineel

Toch zegt de hardstyle dj dat het ook wel wat vreemd voelt om hoger te eindigen dan Anneke Douma zelf. "Ik wil natuurlijk wel loyaal blijven aan Anneke, zij heeft haar al zo lang ingezet om de mensen te vermaken. Het is mooi om er boven te staan, hoe hoger, hoe beter, maar ik blijf buigen voor het origineel."

"It kin my neat skele juh!"

De zangeres zelf heeft er echter helemaal geen problemen mee. "Och die lieve Pieter, jongen: gefeliciteerd! Ik vind het fantastisch! Vanaf dag één was je enthousiast. Het werd tijd dat het nummer in een nieuw jasje kwam, vind ik. Ik ben er trots op," zegt ze. "It kin my neat skele juh!"