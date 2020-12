Burgemeester Buma: actieve aanpak van overtreders regels met jaarwisseling

De verloven van politie, brandweer en andere hulpverleners zijn landelijk ingetrokken voor de jaarwisseling, dat maakte het Veiligheidsberaad maandag bekend. Daar zitten de burgemeesters van de 25 Veiligheidsregio's in, ook Sybrand Buma van Veiligheidsregio Fryslân. "Er zijn altijd zoveel mogelijk mensen van politie en handhaving op straat. Dat is nu ook zo. Dus de zin 'alle verloven zijn ingetrokken' is niet van mij, want de dag erna hebben we ook politie nodig. Je kunt alle verloven intrekken, maar 2, 3 en 4 januari willen we ook bijvoorbeeld ongelukken kunnen bestrijden," geeft hij aan.

Niet veel gezelligheid in 'Huize Buma'

Buma gaat zelf op oudejaarsavond op pad: "Omdat ik het ook belangrijk vind om te zien hoe het in de stad is. In huize Buma is het niet super gezellig, maar ik zal er zijn voor de gemeente. Er zal veel politie en handhaving zijn, maar het naleven van de coronaregels zal van iedereen zelf moeten komen. Ik heb met de straat een buurt-app, daar kunnen we elkaar gelukkig nieuwjaar wensen. En niet de straat op."

Het handhaven van de openbare orde is en blijft wel eerste prioriteit. "Nieuwjaar zal zeker anders zijn dan we gewend zijn. De politie en handhaving zijn er om eventuele overtredingen zoals vuurwerkgebruik op te sporen en aan te pakken. Er is voor zover het mogelijk is wel extra inzet, omdat je niet kunt voorspellen. Dat geldt landelijk. Maar andere jaren is de inzet ook fors. Het is moeilijk voorspelbaar wat er gebeurt, het is vooral zoveel mogelijk zicht krijgen op wat we kunnen verwachten."

Twijzelerheide

Dat er onrust kan zijn, blijkt wel uit de overlast in Twijzelerheide, waar een noodverordening is. Het ging om geluidsoverlast, groepsvorming, zwaar vuurwerp, veel rommel en alcoholgebruik. "Wat betreft Twijzelerheide hebben we net een regionaal overleg gehad met de Veiligheidsregio gehad waarin de burgemeester ook heeft aangegeven dat het fors was. Maar de maatregelen waren ook fors. Dus diegenen die daar in overtreding zijn geweest zullen met oud en nieuw waarschijnlijk thuis zitten en geen leuke jaarwisseling hebben."

Alternatieven

Buma geeft ook aan dat er andere manieren zijn om de jaarwisseling te vieren. "Het is niet zo dat je stilletjes thuis moet wachten tot twaalf uur, je kunt ook positief bijdragen aan een mooie oud en nieuw. In Leeuwarden is bijvoorbeeld de horeca samen met Suksawat en Neushoorn bezig om een mooie digitale oudejaarsshow te maken voor jongeren die niet naar de horeca toe kunnen. De horeca en dj's komen nu bij je thuis. Het alternatief kan ook aantrekkelijk zijn."