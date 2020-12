Ook in coronatijd Sint-Thomasluiden in Katlijk: maar wel met handschoenen aan

Van Ooststellingwerf tot De Dokkumer Wâlden

Eeuwen geleden bestond de traditie van Sint-Thomasluiden op veel meer plaatsen: van Oldeberkoop in Ooststellingwerf tot De Dokkumer Wâlden in het Noorden. Zo werd het destijds ook in Donkerbroek, Hemrik, Hoornsterzwaag, Wijnjeterp, Zuiderdrachten, Oud Beets, Kortezwaag, Burgum en Hardegarijp gedaan.

In sommige plaatsen zijn de klokkenstoelen verdwenen, vandaag de dag bestaat de traditie alleen nog in Oudehorne en Katlijk. Vroeger kwam het wel voor dat er op één avond meer dan 80 mensen op het kerkhof van Katlijk stonden.

Kwade geesten

Het doel van Sint-Thomasluiden was het zuiveren van de lucht van de kwade geesten. Het was een vorm van 'plúslieden', ook wel 'duveljeien' genoemd. Het 'kloksturen' is nog een hele kunst, twee man luiden de lokken in een ritme dat men een 'vierkante slag' noemt.