1.000 oliebollen voor ouderen ingezegend door de pastoor van Sneek

"Ik spreek een kort gebed uit en dan zal ik de oliebollen zegenen. In de naam van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest, amen. Goede God, vaak danken wij u voor Uw gave als we aan tafel gaan en samen gaan eten voor de vruchten van de aarde. In deze zaak worden miljoenen oliebollen gebakken waar mensen zich mee kunnen voeden en waardoor ze voelen: we doen iets samen," zo zegt pastoor Van der Weide van de Sint Antonius van Padua parochie.

Voor Staphan Venema is het nog een hele klus om alles klaar te krijgen. "Wij beginnen halverwege oktober en vanaf kerst is het alleen maar vers bakken. Deze oliebollen en appelbollen gaan naar de tehuizen voor de ouderen."