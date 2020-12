Keepster Loes Geurts uit Hichtum verbaasd na opheffen kampioensploeg

"Ik ben wel behoorlijk geschrokken natuurlijk", zei Geurts. "We kregen het vanochtend om tien uur te horen in een telefonische meeting. Een uur later werd het naar buiten gebracht. Het is een hectische ochtend geweest en ik heb de tijd nog niet gehad om het te laten bezinken."

Verrast, boos en droevig

In november werd haar team nog kampioen van het land. Daarom kwam het als een grote verrassing voor de 34-jarige Geurts. "Opeens zit je gewoon zonder club, echt totaal onverwacht. We hebben een paar weken geleden zelfs nog een nieuwe speelster aangetrokken. Dan lijkt het er niet op dat je gaat stoppen. Blijkbaar is het besluit op 17 december al genomen, na ons duel in de Champions League. Iedereen is enorm verrast, in shock, boos, verdrietig, noem alle emoties maar op..."

Een terugkeer naar Nederland sluit Geurts niet uit. Ze wil nog niet stoppen met voetballen en ze kijkt uit naar de Olympische Spelen.