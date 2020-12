Vissersbond: "Visserijdeal beter dan niets, maar veel is onzeker"

"Het had nog erger gekund, want als er een akkoord uit komt dat wij niet in Brits water mogen vissen, is dt veel minder", zegt Nooitgedagt, die uit Lemmer komt. "Mijn grootste bezwaar is dat dit zo'n 5,5 jaar duur: maar waar sta je daarna? Dan willen ze nog meer hebben. Het is lastig onderhandelen als je niets achter de hand hebt. Wij hadden nu een handelsakkoord met de hele Europese Unie achter de hand. Dat wil zeggen: als wij niet in hun water mogen vissen, dan mag Engeland niet exporteren naar de EU. En ze hebben natuurlijk consumenten nodig."

Papierwerk

Veel papierwerk is nog niet in orde, vindt Nooitgedagt. "Niet iedereen weet wat de uitwerking is van die 2.000 bladzijdes. Dus de eerste dagen zal er wel wat coulance moeten zijn. Er is wel gezegd dat er marineschepen klaar liggen om mensen aan te houden als er wat mislukt, maar dat is niet wenselijk."

Compensatie

Er zijn geen Friese vissers actief in Brits water, maar bijvoorbeeld wel vissers van Urk die op de haven van Harlingen varen. Er komt een compensatie voor de vissers nu ze 25 procent minder mogen vissen. Nooitgedagt: "Er ligt 650 miljoen klaar in Brussel voor de Europese visserij, met name Ierland, Frankrijk en Nederland hebben hier veel schade van. Het geld moet dus verdeeld worden over de landen en daarna over de vissers. Er is nog wel wat te doen de komende tijd."

De onzekerheid is dus nog groot. "Soms moet je investeren en met een bank praten. Dus dat is voor een ondernemer niet gezond, die onzekerheid", zegt Nooitgedagt tot slot.