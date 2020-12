Omrop TIP: Omrop Fryslân herhaalt uitzendingen van Teake van der Meer

Typysk Teake is een programma uit 2011. Eelke Lok sprak in de tweedelige serie met Teake van der Meer over hoe zijn typetjes tot stand kwamen en waar hij zijn inspiratie opdeed. Typysk Teake is op dinsdag 29 en woensdag 30 december in twee delen te zien, beide avonden om 20.30 uur bij Omrop Fryslân op televisie.