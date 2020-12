Verslaafde inwoner van Damwoude in de cel vanwege strafbare feiten

De man uit Damwoude moest dinsdag voor de rechter verschijnen voor verschillende feiten, maar kwam niet opdagen. De burgemeester maakt zich zorgen over de man. Er is geprobeerd om hulpverlening op gang te zetten, maar dat lukte niet. Een dag voor de kerst is de Damwoudster opgenomen bij de GGZ.

Achtervolging

Vorig jaar en in mei dit jaar kwam de Damwoudster verschillende keren in aanraking met de politie. Onder andere bij een wilde achtervolging over de Centrale As, op 19 maart vorig jaar, waarbij hij sneller dan 200 kilometer per uur reed. In zijn woonplaats werd hij daarna opgepakt.

De man zijn rijbewijs is al een tijd geleden ongeldig verklaard. De rechter plaatste de man onder toezicht van de verslavingszorg en bepaalde dat hij een ambulante behandeling moet ondergaan. De man kreeg een maand cel met daar bovenop twee maanden voorwaardelijk, voor in totaal zeven strafbare feiten.