Verplichte behandeling voor verslaafde inwoner Damwâld: "Eén warboel bij deze man"

De man uit Damwoude moest dinsdag voor de rechter verschijnen voor verschillende feiten, maar kwam niet opdagen. De burgemeester maakt zich zorgen over de man. "Het was twee minuten voor twaalf", legt Klaas Agricola van Dantumadiel uit. "Dan kun je wegkijken of je kunt iets doen. Ik kies er dan voor om iets te doen."

'Eén grote chaos'

Agricola zocht de man thuis op en daar was het één grote chaos. "Hij verzorgt zichzelf ook niet meer. Het is één warboel bij deze man." De man weigerde volgens Agricola alle hulp. Er is geprobeerd om hulpverlening op gang te zetten, maar dat lukte niet.

Agricola schreef de rechtbank daarom een brief met de vraag om de man verplicht te laten behandelen. Een dag voor de kerst is de Damwoudster opgenomen bij de GGZ. "We hopen dat met deze verplichte opname het verdere zorgtraject in gang kan worden gezet. Je moet op een goede manier zorgen voor al je inwoners."

Achtervolging

Vorig jaar en in mei dit jaar kwam de Damwoudster verschillende keren in aanraking met de politie. Onder andere bij een wilde achtervolging over de Centrale As, op 19 maart vorig jaar, waarbij hij sneller dan 200 kilometer per uur reed. In zijn woonplaats werd hij daarna opgepakt.

De man zijn rijbewijs is al een tijd geleden ongeldig verklaard. De rechter plaatste de man onder toezicht van de verslavingszorg en bepaalde dat hij een ambulante behandeling moet ondergaan. De man kreeg een maand cel met daar bovenop twee maanden voorwaardelijk, voor in totaal zeven strafbare feiten.