203 nieuwe coronabesmettingen in Fryslân in de afgelopen 24 uur

In de gemeente Leeuwarden zijn maandag de meeste nieuwe besmettingen gemeld: 37. Daarna gevolgd door Súdwest-Fryslân met 35 besmettingen en Heerenveen met 20 besmettingen.

Vijf mensen overleden

Vijf mensen zijn de afgelopen dag gestorven aan het virus in Fryslân: twee in gemeente Leeuwarden, twee in Noordoost-Fryslân en een in Dantumadeel. Er zijn twee mensen in het ziekenhuis beland in Fryslân: een persoon in Waadhoeke en een persoon in Leeuwarden.