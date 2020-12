Reddingsbrigade roept op: doe geen nieuwjaarsduik

Dat het gevaarlijk is, heeft verschillende redenen, zegt Tjeerd van der Meer. Hij is voorzitter van de Friese reddingsbrigade. "Het water is nu een graad of 7 in het buitenwater, dat is afgrijselijk koud. Onder de 15 graden kan het lichaam eigenlijk niet aan. Dan krijg je kramp, je raakt snel onderkoeld en je kunt in shock raken."

Normaal gesproken staat de reddingsbrigade in het water en langs de kant. "Dat is met name preventief. We zoeken eerst de bodem af om te kijken of er bijvoorbeeld ook glas in het water ligt. En als de duik plaatsvindt, staan we in het water en langs de kant."

Geen lifeguards langs de kant

Dit jaar blijven de lifeguards thuis. "We roepen hen ook op om thuis te blijven. Want als er toch lifeguards langs de kant staan, wordt het aantrekkelijker om er toch in te springen. Daarom zijn we er niet bij." Van der Meer heeft ook geen adviezen voor mensen die toch het water in willen: "De enige boodschap is: blijf gewoon thuis."