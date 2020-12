Rek is eruit in Friese ziekenhuizen: "Op een gegeven moment houdt het op"

In heel Nederland is de druk op de ziekenhuizen groot. Als hij in een ziekenhuis in de noordelijke drie provincies te groot wordt, wordt eerst gekeken naar een ander ziekenhuis in dezelfde regio. Om dat vol te houden, ziet ROAZ nu of ze weer meer bedden voor coronapatiënten kunnen vrijhouden. "Dat betekent ook dat je personeel moet inzetten voor die bedden, die zet je nu in voor andere zorg. Op een gegeven moment houdt dat op."

92 coronapatiënten in Friese ziekenhuizen

Toen Nederland te maken kreeg met de eerste coronagolf, in het voorjaar, waren de grootste problemen in Noord-Brabant. De ziekenhuizen in Noord-Nederland hebben toen veel patiënten overgenomen uit andere regio's. "Maar nu komen er ook veel patiënten uit de noordelijke regio's." Volgens de laatste cijfers liggen er 92 coronapatiënten in de vier Friese ziekenhuizen. In heel Noord-Nederland bij elkaar zijn het er 214.

"De voorspelling is dat het de komende week verder op gaat lopen", zegt Van der Zee.

Dat is een probleem, want de noordelijke ziekenhuizen moeten een capaciteit van 250 bedden hebben. Op dit moment is er genoeg capaciteit, maar landelijk is de druk nog hoger, waardoor er steeds meer ruimte gevraagd wordt in het Noorden. "We zijn nu druk bezig met opschalen, zowel voor deze week als voor volgende week." De ziekenhuizen in Noord-Nederland hebben daarover dinsdagmiddag weer overleg.