Fonds geeft 300.000 euro aan 23 initiatieven in Noordwest-Fryslân

Er zijn zonnepanelen op het gebouw in Dongjum gelegd, en ook is er ledverlichting en vloerverwarming aangelegd. Verder komt er een schuifdeur, zodat de verbinding met het naastgelegen kaatsveld beter is.

Geld voor kaatsen

In Goutum gaat bijna 20.000 euro naar de kaatsclub. Die wil een kaatsmuur aanleggen, een eigen competitie beginnen en meedoen aan de KNKB-competitie. De KNKB krijgt zelf bijna 20.000 euro voor de aanleg van een mobiele kaatsmuur in de gemeente Waadhoeke. Dat moet de sport wallball vergroten op een laagdrempelige wijze.