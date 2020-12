300 vrijwilligers in Sexbierum en Pietersbierum in actie voor dorpscentrum

"Toen heeft de gemeente het omarmd", vertelt Jelle Jan Wissmann van het dorpsbelang. "Het draagvlak in het dorp is daarna enorm geworden. We hebben 300 vrijwilligers op papier die aan de slag wilden."

Ander werk door corona

Dorpsbelang heeft daarna werk gezocht voor iedereen die wilde meehelpen. "We doen nu in- en ompakwerk. De eerste maanden maakten we folderpakketjes, maar dat viel weg door de coronacrisis. Toen hebben we gesproken met het bedrijf uit Franeker waar we mee samenwerken. Ze hebben nu heel ander werk voor ons, bijvoorbeeld stickers plakken. Maar het is heel divers." Eerder kon dat nog in het huidige clubhuis, nu doen de meeste mensen het werk thuis.

In totaal is er zo'n 2,2 miljoen euro nodig. De dorpen tikken bijna de 2 miljoen aan. En zo'n 300 mensen willen dus helpen. "Er is absoluut behoefte aan de MFA", vertelt Wissmann. "Mensen willen graag dat het er komt. De een wil wel helpen bij het slopen, een ander wil schilderen en er zijn erbij die goed zijn met het papierwerk."