Record na record in Thialf verstomt kritiek over ijskwaliteit

Sven Kramer gaf vorige week aan dat het ijs nog steeds niet goed en constant genoeg was. Hij opende de aanval op de nieuwe ijsmakers en de directie van het ijsstadion.

Geen lange neus

Maar de realiteit heeft iets anders laten zien, zegt Winters. Hij is tevreden over de kwaliteit van het ijs. "Het regende records, prachtig. Persoonlijke records én baanrecords." Met als hoogtepunt de 10 kilometer van maandag, waarop wereldtoppers Patrick Roest en Jorrit Bergsma allebei persoonlijke records reden. Roest verbeterde zelfs het baanrecord en kwam in de buurt van het wereldrecord.

Een lange neus naar de critici maakt Winters niet: "We blijven bescheiden. Iedereen die iets vindt van het ijs, heeft per definitie gelijk. Daar luisteren we naar en werken we aan." Winters erkent dat de goede prestaties niet alleen aan de kwaliteit van het ijs lagen, ook de luchtdruk zat mee.

Communicatie moest en is beter

Er is behoorlijk aan het ijs gewerkt, geeft Winters aan. Maar het was vooral de communicatie die de afgelopen maanden beter had gekund. En Kramer vindt dat de bestuurders hun gezicht wel wat vaker kunnen laten zien bij de ijsvloer. De sfeer in de Elfstedenhal in Leeuwarden is warmer, volgens de schaatser. "Dat heb ik ook gelezen", zegt Winters. "Maar we zijn 60 à 70 uren per week bezig om Thialf door deze crisis heen te helpen. Ik ben wel verantwoordelijk voor de communicatie. Daar hebben we op ingezet en gelukkig ook goede reacties op gehad."