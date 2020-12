Politie houdt Drachtster aan met verboden wapens

In Drachten is maandag een man van 19 jaar aangehouden voor bezit van wapens. Hij werd in een tunnel aan de Martinus de Boerstraat aangetroffen met een gasdrukpistool, een vlindermes en een keukenmes. Volgens de politie was het keukenmes op zo'n manier bewerkt dat het daarmee een verboden wapen is geworden.