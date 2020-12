Welke Friese schaatsers hebben zich geplaatst voor de internationale toernooien?

500 meter

Op de kortste sprintafstand zijn drie Friezinnen te bewonderen op het wereldkampioenschap. Femke Kok uit Nij Beets en Suzanne Schulting uit Heerenveen reden zich bij de beste vijf. Kok deed dat zelfs in de tweede tijd ooit in Thialf geschaatst. Michelle de Jong uit Rottum eindigde als vierde en mag naar de wereldbeker. Bij de mannen slaagde Jesper Hospes er niet in om zich te plaatsen voor de internationale toernooien. Hij werd zevende.

1.000 meter

Olympisch shorttrackkampioene Suzanne Schulting had ook op deze afstand succes. Ze reed een dik persoonlijk record en eindigde daarmee als derde. Dat is genoeg voor een startplek op het WK. Kok en Antoinette de Jong werden respectievelijk vierde en vijfde en mogen dus naar de wereldbekers. In het combiklassement van de 500 en 1.000 meter waren Kok en Schulting de twee besten. Dat leverde dan weer een startplek op het EK sprint op. Jutta Leerdam werd in dat klassement niet meegenomen, omdat zij zich met haar titel op het NK sprint al had geplaatst.

Bij de mannen was Jesper Hospes op de zeventiende plek de beste Fries. Hij kwam niet in aanmerking voor plaatsing voor het EK sprint.