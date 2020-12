Journalist Sietse de Vries: "Teake was een volkskomiek, er komt geen opvolger"

Meer dan 50 jaar trok "Lytse Teake" volle zalen. "Hij was in Fryslân echt groot, maar daarbuiten heeft, denk ik, niemand van hem gehoord. Hy was een regionale artiest, de enige in zijn soort, een absoluut vakman. Op het podium voelde hij zich thuis. Hij was ook niet zenuwachtig en maakte zich nergens druk om. Hij wist dat de zaal uit zijn hand at. Op het podium was hij de baas. Het was zijn habitat."

Zijn enige doel was de mensen vermaken. "Hij wilde niet anders. Hij had niet de ambitie om mensen tot een ander standpunt te verleiden of om op misverstanden in de maatschappij te wijzen."

Amerika

Teake van der Meer werd regelmatig gevraagd om voor 'Friezen om utens' in Amerika op te treden, maar hij durfde niet te vliegen, dus hij weigerde altijd. "Maar op een gegeven moment, ik denk zo'n 30 jaar geleden, heeft hij die angst overwonnen en is hij naar Los Angeles geweest. Als jonge journalist had ik de hoofdredactie gevraagd of ik mee mocht. Hij heeft daar de sterren van de hemel gespeeld."

"De krant had nog niet zo veel over hem geschreven omdat we vaal nieuwe ontwikkelingen volgen en Teake was niet vernieuwend. Hij had zichzelf wat aangeleerd en dat heeft hij 50 jaar gedaan."

Stil en zwaarmoedig

Buiten het podium was het een stille man. "Dat zei hij ook altijd in interviews. In gezelschap vroeg hij nooit om aandacht. Hij heeft zijn vrouw nooit de oren van haar hoofd gekletst. Hij was ook wel wat zwaarmoedig en ook egocentrisch. Na afloop van de voorstelling ging hij altijd direct naar huis. Hij bleef niet om nog wat na te praten. "