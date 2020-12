Schulting plaatst zich ook op 1.000 meter voor het WK, Kok komt net te kort

De overwinning op de 1.000 meter ging naar Jutta Leerdam met 1.13,42. Jorien ter Mors pakte het tweede WK-ticket in 1.13,70. Een nieuw persoonlijk record van 1.13,97 bracht Schulting de laatst overgebleven podiumplek en daarmee een startplek op het WK afstanden.

Kok schaatste op zondag nog bijna een Nederlands record op de 500 meter en ook op de 1.000 meter ging ze sneller dan ooit. Het was met 1.14,10 echter alleen genoeg voor een wereldbekerticket. Ook Antoinette de Jong uit Rottum pakte een ticket voor de wereldbekertoernooien. Ze werd vijfde in 1.14,13.

Ireen Wüst uit Heerenveen, Michelle de Jong uit Rottum, Marijke Groenewoud uit Hallum, Marrit Fledderus uit Sint-Nicolaasga, Helga Drost uit Akkrum en Letitia de Jong uit Feanwâlden bleven op de 1.000 meter met lege handen achter.

EK sprint

Er waren op de 1.000 meter ook nog twee tickets voor het EK sprint te verdelen. De twee beste vrouwen in het gecombineerde klassement over de 500 meter van zondag en de 1.000 meter van maandag kregen daarvoor een ticket. Leerdam was vanwege haar overwinning op het NK sprint al geplaatst voor het toernooi.

De twee overgebleven tickets gingen naar Kok en Schulting. Het is echter nog niet zeker of Schulting het sprint-toernooi gaat schaatsen, vanwege het EK shorttrack in Gdanksk dat een week later op het programma staat. Als Schulting afzegt voor het EK sprint, dan neemt Ter Mors haar plek in.