Handtekeningenactie tegen centralisering keukens van zorgaanbieder Patyna

Op Facebook heeft een medewerker van Patyna de zorgen gedeeld. Daar is op gereageerd door bewoners, familie en personeel. De namen zijn bekend bij de redactie van Omrop Fryslân.

- 'Er is een financieel probleem binnen Patyna en dat moet worden opgelost en personeel kost veel geld dus wanneer je daar op gaat bezuinigingen maak je snel grote stappen, scoren dus, maar wel over de rug van mensen die zich dagelijks keihard inzetten voor onze cliënt om er een feestje van te maken, van Mei Elkoar is ook helemaal geen sprake meer.'

- Ook dat stuk over de fusie en dat men alleen nog maar in geld denkt. Een grote logge organisatie. Waarbij men bovenin geen feeling meer heeft met de mensen op de werkvloer. Anders stond je nu toch met het schaamrood op de kaken lijkt me? Maar wie neemt verantwoordelijkheid? Het kastje of de muur?

- Men vergeet wel eens dat in mensgerichte sectoren de mensen zelf de aller belangrijkste standaard zijn van het waarborgen van kwaliteit. Anyway.. dat met die gaarkeuken.. ze snijden zich lelijk in de vingers. Respect voor je openhartigheid. Het zou fijn zijn als degene die radicale besluiten nemen eens echt luisteren naar de mensen die het werk moeten doen.

- Dit heb je uitstekend onder woorden gebracht! Ontzettend triest ook ,niet alleen voor jullie maar zeker ook voor de bewoners die het kleine beetje huiskamer gevoel met jullie prachtige open keuken kwijtraken. Steeds méér vereenzaming en isolement. Mei Elkoar mogen ze echt niet meer als bedrijfsvisie gebruiken want dat slaat nergens meer op. Schandalig hoe een hele personeelsgroep afgeschaft wordt zónder pardon! Waaronder ook mijn dochter Marleen die zich al 6jaar keihard inzet en emotioneel ook zéér betrokken is. Nogmaals respect voor jou terechte uiting en sterkte.

- Als bewoner vind ik het wel heel raar dat wij niet zijn ingelicht.

- Mijn moeder 92 geniet elke dag van t heerlijke eten wat haar word geserveerd, zoals ze zelf zegt alsof ik elke dag uit ga, zo lekker met liefde uitgeserveerd.. snap niet waar Patyna mee bezig is zo jammer..

- Cliënten zelf koken... dat zou goedkoper zijn, gezelliger wat erg om te lezen.. wat een afbraak procedure is dit....prima omschreven en de vinger op de juiste plek

- Geld geld daar draait het om helaas..