Munitie in de grond bij Cornwerd op locatie aanleg windpark Nij Hiddum-Houw

Bij de aanleg van het windmolenpark Nij Hiddum-Houw bij Cornwerd is munitie aangetroffen. Het gaat waarschijnlijk om munitie uit de Tweede Wereldoorlog. In de meidagen van 1940 is er heftig gevochten, de Wonsstelling en de Afsluitdijk waren belangrijke doelen voor de Duitse troepen. Het verbaast Henri Meijering van het Kazemattenmuseum dan ook niet dat die explosieven daar zijn gevonden.