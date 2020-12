Werkdruk in verzorgingshuizen is hoog: "Het gaat met hangen en wurgen"

Inzet van het leger is in onze provincie nog niet nodig, maar verschillende zorginstellingen in Fryslân zijn al bezig met zware scenario's. Zo kan het zo zijn dat verlof in de toekomst wordt ingetrokken of dat er meer vrijwilligers nodig zijn. Dat is nog niet aan de orde, maar de verpleeghuizen bereiden zich er wel op voor. "Je moet met meerdere scenario's rekening houden," zegt Van Arnhem. "Het zwartste scenario is een corona-uitbraak. Dat wil niemand."

Bij Hof en Hiem zijn er al meerdere geweest. In Balk bij Talma Hiem en in Lemmer bij Suderigge sloeg het virus toe. "Dat heeft zo'n diepe impact op personeel. We hebben ze toen mentale begeleiding gegeven. Want het is niet zomaar wat als mensen wegvallen waar je al jaren mee werkt."