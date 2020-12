Een meer in de Hempensermeerpolder: opvang voor het water, en 'tafeltje dekje' voor de vogels

Het natte natuurgebied is een proef van Wetterskip Fryslân en Staatsbosbeheer. "Er wordt al meer dan 10 jaar gesproken over het Hempensermeer: het is eventueel geschikt om in te zetten bij een calamiteit met hoog water, zoals gisteren", zegt boswachter Jeffrey Huizenga van Staatsbosbeheer. "We hebben gezegd: dat moeten we eens proberen. Met een proef kunnen we het gecontroleerd doen en onderzoeken wat het effect is."

"In de praktijk is het heel eenvoudig, maar je hebt te maken met gebruikers, met voorzieningen", zegt Huizinga. Daarom ging Staatsbosbeheer met pachters om tafel zitten voor het experiment met het water. En dat had resultaat. "We hebben meer dan twee weken geleden het gemaal al uitgezet. Toen pompten we al geen water meer uit de polder", zegt Huizenga. Nu ziet het gebied er al heel anders uit. "Dit is het resultaat, dat mag er zijn. Het meer is weer terug."