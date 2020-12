Stadspoli Leeuwarden begint binnenkort: patiënt krijgt advies van medisch specialist

Het is een samenwerkingsverband tussen de huisartsencorporatie CoLeo, Leeuwarder medisch specialisten en het ziekenhuis MCL. De patiënt blijft in de 'eerst lijn' onder behandeling van de huisarts en naar verwachting is het in de meeste gevallen niet nodig om door te verwijzen naar het ziekenhuis. Dat wordt een meekijkconsult genoemd.

Een vergelijkbaar concept wordt al met succes toegepast in Maastricht. De Friese variant is ontwikkeld in samenwerking met zorgverzekeraar De Friesland. Het advies van de medisch specialist aan de huisarts kost de patiënt geen eigen risico. Internist Froukje Ubels legt uit hoe het werkt en wat de voordelen zijn.