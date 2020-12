Sportcast: "Er zijn te veel spelers die bij Heerenveen niet thuis geven"

Volgens Kroatische media heeft Heerenveen weer interesse in Tibor Halilovic. Roelof de Vries: "Dat had Heerenveen in de zomer ook al, maar toen raakte hij geblesseerd. Hij is net weer fit en Heerenveen heeft zich nu weer gemeld. Het is een jongen die vaak voor de verdediging speelt, dus je kunt hem zien als mogelijke opvolger van Joey Veerman." Maar volgens Roelof moet er nog wat meer bij. "De as staat. Maar daarom heen zijn te vaak jongens die niet thuis geven. De backs met Woudenberg en Floranus. Maar ook Kongolo. Die kan veel beter, maar die moet het nu dan ook maar eens laten zien. Veerman is top, Batista Maier is al sinds hij er uit is door corona niets meer. Nygren scoort twee keer in de eerste wedstrijden, maar heeft daarna niets meer laten zien. Van Bergen is een heel goede voetballer, maar nul rendement. Henk Veerman was de laatste twee wedstrijden minder sterk, maar in principe een goede. Maar dat vind ik allemaal te weinig."

"Komt Heerenveen dan beslagen ten ijs naar de winterstop?" Dat vraagt presentator Andries Bakker. Roelof: "Mwa. Nee." Geert van Tuinen snapt Roelof wel: "Ik kan me die twijfels bij Roelof wel voorstellen. Het is niet veel en helemaal als Joey Veerman ook vertrekt, dan kun je je wel zorgen maken."

Cambuur op schema

De moyenne aan punten is hoger dan afgelopen jaar en Cambuur staat net als afgelopen seizoen in de winter bovenaan. "Cambuur ligt op schema en wat dat betreft staat niets Cambuur in de weg om zo door te gaan. De winterstop komt nu wel even op goede moment. Maar ik heb geen enkele aanleiding om negatief te denken. Of er moet nog wat vertrekken." Zoals het er nu op lijkt zijn er niet veel geruchten over spelers van Cambuur die mogelijk in januari vertrekken. "Misschien Antonia, die is niet tevreden. Maar verder eigenlijk niet. Het gevoel leeft ook bijna op een aandoenlijke manier om Cambuur kampioen te maken. Er leeft wel een collectief gevoel om het onrecht van afgelopen seizoen goed te maken." Andor Faber: "Foeke Booy heeft wel aangegeven dat ze vooral bezig zijn met het verlengen van contracten. Er zijn er aardig wat die aflopen. Paulissen is al zeker en Maulun zal ook nog wel goed komen."

In deze podcast blikken we ook nog even terug op het WKKT, het belangrijke kwalificatietoernooi voor de schaatsers. Daar plaatste Sven Kramer zich niet voor het EK allround. Is dit het einde van tijdperk Sven Kramer?