Advocaat Henri Sarolea (stichting Afvaloven Nee) wint internationale prijs

Dit jaar hebben ze Sarolea de onderscheiding toegekend. Henri Sarolea is al jaren de advocaat van de stichting Afvaloven Nee. Hij staat de stichting juridisch bij in de strijd tegen eigenaar Omrin van de afvaloven in Harlingen en de provincie Fryslân als het gaat om wat niet goed gaat bij de verbrandingsoven.

Sarolea reageerde verbaasd op de internationale erkenning: "Ik heb geen idee wie hierachter zit, maar ik sluit niet uit dat de zaak van SAN, die we in Brussel tegen Omrin hebben doorlopen, doorslaggevend is geweest bij het toekennen van deze prijs."