Jorrit Bergsma plaatst zich met tweede Nederlandse tijd ooit voor 10 kilometer op het WK

Bergsma en Roest wisten in de één-na-laatste rit een historische rit neer te zetten. De strijd tussen de twee schaatsers bracht de mannen naar grote hoogte. Bergsma reed lang op kop, maar in de slotfase kwam Roest met geweldige slotronden toch onderdoor. Hij pakte daarmee een nieuw nationaal record en een baanrecord: 12.35,20. Daarmee benaderde hij zelfs het wereldrecord van Graeme Fish dat op hoogland werd geschaatst: 12.33,86.

Alleen de beste twee mannen kregen een ticket voor het WK en dus wist Talsma dat hij onder de tijd van Bergsma moest schaatsen. Het betekende dat hij bijna zeventien secondes van zijn persoonlijk record moest afhalen

Die druk werd Talsma in zijn rit te veel. De Fries begon snel, maar kon zijn schema niet volhouden. Hij kwam uiteindelijk als derde over de streep in 12.

Bart de Vries uit Heerenveen en Bob de Vries uit De Haule kwamen met respectievelijk 13.10,79 en 13.08,54 niet in de buurt van de WK-tickets.