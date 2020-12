Theatermaker "Lytse Teake" overleden

In 2018 en 2019 ging hij nog langs alle zalen die hij ooit had bezocht, met zijn afscheidsvoorstelling 'Noch ien kear'. In een interview uit 2017 in de Leeuwarder Courant zei hij: "Het moet niet zover komen dat ze me straks met een heftruck het podium optillen. Dus heb ik me voorgenomen om overal gedag te zeggen de komende jaren. Naar alle plekken waar ik ooit gespeeld heb, wil ik nog één keer toe. Afscheid nemen van het publiek en van de mensen uit de bediening."