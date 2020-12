Straf voor oud-Buitenposter voor drugshandel

Bij de uitspraak hield de rechter er rekening mee dat er geen sprake is geweest van grootschalige drugshandel en dat de man zijn leven intussen meer op de rit heeft. Hij is verhuisd naar Amsterdam en heeft de banden met zijn oude netwerk in Buitenpost verbroken. Bovendien heeft hij zijn verslaving onder controle.

De man kreeg wel een drugsverbod en moet meewerken aan controles.