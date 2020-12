168 nieuwe coronabesmettingen in Fryslân

Het werkelijke aantal besmettingen ligt waarschijnlijk hoger. De afgelopen feestdagen lieten minder mensen zich testen. "Tussen de 1.000 en 1.300 de afgelopen dagen, terwijl we eerder meer dan 2.000 testten", zei GGD-arts Everhard Hofstra. "Maar per 100 testen vinden we nog wel steeds net zoveel positieve gevallen als eerst. De komende dagen gaan uitwijzen wat er werkelijk is gebeurd met de kerst."

Meeste besmettingen in Leeuwarden

In de gemeente Leeuwarden zijn maandag de meeste nieuwe besmettingen gemeld, namelijk 30. Daarna volgt Súdwest-Fryslân met 29.

Er is één sterfgeval gemeld en één ziekenhuisopname. In beide gevallen gaat het om personen uit Noardeast-Fryslân.

Landelijk zijn er maandag 7.453 nieuwe besmettingen gemeld.

Het aantal besmettingen per gemeente (voor een betere weergave van de kaart, klik hier):