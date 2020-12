Burgummer vijf jaar de cel in voor 'vorm van terreur'

De Burgummer had in december 2018 een pijpbom, volgestopt met kruid afkomstig uit zware vuurwerkbommen, tot ontploffing gebracht bij een huis in Drogeham. Een halfjaar later had hij in Kootstertille geprobeerd om een auto op te blazen. Het huis in Drogeham raakte zwaar beschadigd. De bom was bedoeld voor iemand die ruzie had met de vrienden van de man uit Burgum. Achteraf bleek dat de man het verkeerde huis had gekozen.

In juni en december vorig jaar had hij in Surhuisterveen en Drachten drie keer auto's in de brand gestoken. Opnieuw was de man uit op wraak: de eigenaren van de auto's, twee vrouwen, zouden de politie verteld hebben dat hij in drugs dealde.

'Vorm van terreur'

De rechtbank rekende het de Burgummer zwaar aan dat hij uit wraak en 'louter uit zelfzuchtige motieven' handelde en noemde de brandstichtingen en de ontploffingen 'een vorm van terreur'. De Burgummer maakte zich ook schuldig aan twee inbraakpogingen en drugsbezit. De man was verslaafd aan GHB en ketamine.