GGD Fryslân heeft nog veel vragen over vaccinatiecampagne

In het WTC Epxo worden vanaf half januari medewerkers uit verpleeg- en verzorgingshuizen gevaccineerd. "We gaan 400 tot 500 vaccinaties per dag geven", zegt Jeanette Provoost, die zich voor de GGD bezighoudt met de logistiek van de vaccinaties. "We krijgen een beperkte hoeveelheid vaccins. Dus we kunnen wel meer mensen oproepen, maar als we niet meer vaccins hebben, heeft dat geen zin."

Op zoveel mogelijk locaties

Op de langere termijn zoekt de GGD dus meer locaties waar mensen gevaccineerd kunnen worden. "Straks moeten we alle mensen tussen de 18 en 60 jaar die dat willen vaccineren. Dan hebben we het in Fryslân over een paar honderdduizend mensen. Dat willen we doen op zoveel mogelijk locaties in de provincie."