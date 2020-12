Janine Smit emotioneel bij afscheid van het schaatsen: "Het doet je gewoon wat"

De oud-Nederlands kampioene vertelde het nieuws zondag na haar race aan familie, vrienden en collega's. "Dat is wel even emotioneel. Ik sta hier nu goed, want het voelt ook eerlijk gezegd wel goed nu het hoge woord eruit is. Alleen op dat moment is het wel even heel emotioneel. Om dat echt uit te spreken: 'dit was de laatste en dit is het'. Maar iedereen reageerde zo lief en leuk", zegt Smit.

Ook dit keer houdt Smit het niet droog. "Ik heb toch twaalf jaar lang topsport gedaan. Dag in, dag uit ben je er mee bezig. Ik heb zoveel dingen geleerd en zoveel mooie mensen ontmoet. Het is gewoon een deel van je leven en dat gaat nu anders worden", seit Smit. Het doet je gewoon wat omdat je zo lang op dit niveau hebt geschaatst en het is gewoon een hele grote verandering in je leven. Maar ik heb ook wel heel veel zin in al het nieuwe."

Finance

Smit haalde afgelopen zomer een bachelor in Bedrijfskunde en begint in september met haar master Finance. Wat ze verder van plan is, weet ze echter nog niet. "Ik heb eigenlijk gekeken tot en met nu. Ik heb nog geen plan voor hoe nu verder. Dat moest ook niet, want daar moet je niet mee bezig zijn. Maar ik ga wel kijken wat ik precies wil gaan doen en ik heb daar heel veel zin in. Ik denk dat ik daar ook heel veel uitdagingen uit kan halen", zegt Smit.