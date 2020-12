Zangeres Hiske Oosterwijk zet teksten van Gysbert Japicx op moderne muziek

"Op zich was het heel 'oubollig'", zegt Oosterwijk, "maar het deed me denken aan de oude melodieën van Gysbert Japicx. Het is heel simpel met korte frasen en veel herhaling. Dit werkt goed met de klanken van de Friese taal en toen dacht ik: dat moet ik gebruiken om composities mee te maken."

De komende maanden brengt ze liederen van Japicx uit op haar muziek. De eerste is Moarnsliet, in januari. In oktober komt er een voorstelling met daarin haar werk.