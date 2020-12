Minder mensen laten zich testen met feestdagen, GGD heeft zorgen over Oud en Nieuw

Een week geleden hebben de artsen hun zorgen uitgesproken over de kerstdagen, omdat ze bezorgd waren dat mensen met te grote groepen bij elkaar zouden zitten. Hoe dat is verlopen, weet Hofstra niet. "Dat is lastig om te zeggen. Al de hele epidemie kunnen we niet goed zien wat er achter de voordeur gebeurt", zegt Hofstra. "Daarom hebben we ook tips gegeven. Nu hopen we dat men zich eraan heeft gehouden en dat het effect heeft gehad."

Cijfers blijven hoog

De besmettingscijfers van de afgelopen dagen zagen er opnieuw niet goed uit: op eerste kerstdag meldde het RIVM 278 besmettingen in Fryslân, op tweede kerstdag 299 en zondag 229. Het gemiddelde van de afgelopen week ligt op 256. De zorgen bij de GGD zijn daarom nog lang niet weg. "Daar is het nog te vroeg voor."

Hofstra verwacht dat het RIVM maandag minder positieve testen meldt in Fryslân. Dat komt doordat mensen zich de afgelopen dagen minder lieten testen. "Tussen de 1.000 en 1.300 de afgelopen dagen, terwijl we eerder meer dan 2.000 testten. Maar per 100 testen vinden we nog wel steeds net zoveel positieve gevallen als eerst. De komende dagen gaan uitwijzen wat er werkelijk is gebeurd met de kerst."