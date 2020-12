Molens in het licht voor jubileum De Fryske Mole: "Een prachtig gezicht"

In de afgelopen tientallen jaren heeft de stichting er steeds meer molens bijgekregen. En de stichting is belangrijk voor de molenaars, zegt Van der Stap: "Ze doen er heel veel aan om de molens zo goed mogelijk te onderhouden."

Van 2.400 naar 130 molens

"Het is voor iedereen belangrijk dat molens blijven bestaan", zegt hij. "Door de jaren heen zijn veel molens verdwenen en afgebroken. En je kunt ze niet meer opbouwen." Zo'n 150 jaar geleden stonden in Fryslân 2.400 mûnen. Er zijn nu nog 130 die werken en daarvan horen er 42 bij de stichting De Fryske Mole.

"Ze hebben veel molens overgenomen en doen heel erg hun best om ze draaiende te houden", vertelt Van der Stap. "En daar zijn wij dan weer voor."

De stichting steunt moleneigenaren bij restauraties en het zoeken van fondsen. Verder zijn er ieder jaar meerdere bijeenkomsten voor alle Friese molenstichtingen, waarbij iedereen wordt bijgepraat over de ontwikkelingen in de molenwereld.

Kijken, maar niet op bezoek

En dat nu dus vijftig jaar lang, daarom staan veel van de molens nu 's avonds in het licht. "Het is een prachtig gezicht", zegt Van der Stap. "Als je erbij langsloopt, zie je 'm van onder tot boven in het licht." Dat is ook de enige manier waarop het jubileum nu kan worden gevoerd. Op bezoek is momenteel vanwege de coronabeperkingen geen optie.