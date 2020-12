VIDEO: Gurbe Douwstra speelt 'anderhalvemetersessie' in 100-jarig Woudagemaal

Douwstra stond vorig jaar voor de negende keer op nummer één met het lied Cliffs of Moher. Het verhaal achter dat lied en hoe je 'Moher' nu eigenlijk uitspreekt, deelt hij in deze aflevering met presentator Willem de Vries. Ook speelt hij het nummer Te plak, dat gaat over de vraag wanneer je eigenlijk op je plek bent in je leven. "Als je rust en ruimt hebt gevonden in je hoofd, dan ben je op 'te plak'", zo omschrijft Douwstra het zelf.

Eerder al speelden Iris Kroes, Piter Wilkens en Carla de Bruine hun 1,5-metersessies in het Woudagemaal. Op deze manier kwamen de Fryske top 100 en het honderdjarig bestaan van het grootste stoomgemaal dat ooit is gebouwd, bij elkaar. Stemmen voor de Fryske top 100 is niet meer mogelijk. Of Gurbe Douwstra dit jaar voor de tiende keer op nummer één staat met zijn Cliffs of Moher? Daar hoor je en zie je op oudejaarsdag bij Omrop Fryslân in de Fryske top 100.