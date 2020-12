Wetterskip: geen grote problemen door stormweer, maar waterpeil moet verder omlaag

De zuidwesterstorm Bella heeft niet voor grote problemen gezorgd in het waterbeheer, meldt Wetterskip Fryslân. De windrichting was gunstig waardoor het overtollige water in de Friese boezem zoveel mogelijk kon worden afgevoerd naar de Waddenzee en het IJsselmeer. Het Wetterskip gaat de komende dagen nog door met het verlagen van de waterstand in de Friese boezem.