Nasleep storm Bella: waterstand behoorlijk hoger, maar geen grote problemen

De afgelopen dagen is er veel regen gevallen en daardoor is de gemiddelde waterstand nog hoog. Op sommige plekken viel 60 millimeter. "Door de harde wind is de waterstand lokaal behoorlijk opgelopen", vertelt Henk Flikkema van het waterschap. "Maar we wisten dat de storm niet heel lang zou duren. Toen de wind zakte, kregen we weer wat lucht."

Goed beheersbaar

Echt grote problemen heeft storm Bella niet veroorzaakt: "Op sommige plaatsen is er wel wat water over de kades gelopen, maar het was redelijk beheersbaar." Het Wetterskip had preventieve maatregelen genomen om wateroverlast zoveel mogelijk te voorkomen. De waterstand in de Friese boezem is verlaagd en diverse sluizen zijn gesloten.

De regen ging het hardst in het midden en bovenin de provincie, vertelt Flikkema. "In Harlingen hadden we een vrij hoge waterstand, dus daarom konden we daar niet spuien. Dan krijg je ook een hoge waterstand in het Noorden."

Prognose was alarmpeil

Maar vergeleken met de verwachtingen valt het mee: "Volgens de prognoses zouden we een waterstand tegen 32 millimeter bereiken. Dan zit je tegen het alarmpeil aan, de calamiteitenfase. Maar dat hebben we uiteindelijk niet bereikt."

Het Wetterskip verwacht dat het water op 1 of 2 januari weer op het streefpeil zit.