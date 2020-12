Vrachtwagenchauffeur Bas is weer thuis uit Engeland: "Uiteindelijk ging het supersnel"

Sinds afgelopen woensdag kunnen chauffeurs met een negatieve test toch nog de veerpont of trein nemen. Maar de procedures daarvoor waren lang. Toch kwam er schot in de zaak, want Groeneveld is nu thuis. "Sinds eerste kerstdag, 's avonds tegen middernacht aan, kwam het leger een test afnemen en die was uiteindelijk negatief", vertelt hij. "Vanaf half vier 's ochtends ben ik mondjesmaat naar de trein gegaan en toen is het eigenlijk supersnel gegaan. Gisteravond om kwart over acht ben ik binnengereden."

Dat het op het laatst zo snel ging, terwijl hij daarvoor dagenlang stilstond, verbaasde Groeneveld wel een beetje. "Ik denk dat het echt te maken heeft met dat het leger werd ingeschakeld." Dat was ook nodig, want chauffeurs raakten in de problemen omdat ze zonder eten en drinken kwamen te zitten. Gelukkig bracht het leger voedselpakketten en had de lokale bevolking boodschappen gedaan voor de vrachtwagenchauffeurs. "Uiteindelijk was het laatste stuk helemaal top, want alle voorzieningen waren er", zegt Groeneveld.

De kerstdagen kon hij dus niet bij zijn naasten doorbrengen. "Ik heb geen kerst meegemaakt. Ja, in de auto natuurlijk wel en met videobellen, dus dat was toch wel een grote bemoediging. En natuurlijk ook met mijn werkgever, collega's en mijn familie die me elke dag belden. Dat was helemaal super. Alleen, echt met mijn gezin heb ik niet zoveel meegemaakt, helaas. Maar nou ben ik wel lekker thuis."