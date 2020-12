Antoinette de Jong pakt WK-ticket op 3.000 meter in baanrecord, Wüst mist EK allround

Om je te plaatsen voor het EK allround moet je in het klassement, dat opgemaakt wordt na de 1.500 meter van zaterdag en de 3.000 meter van zondag, bij de beste twee zitten. Dat lukte Irene Schouten en Melissa Wijfje. Antoinette de Jong was al geplaatst voor het allroundtoernooi vanwege haar titel op het NK allround.

WK- en wereldbekerplaatsen

Reina Anema uit Gorredijk had met nog één rit te gaan de derde tijd op het bord: 4.01,12. Daarmee was ze dus al verzekerd van en startplaats bij de wereldbekers, maar om zich te plaatsen voor het WK moesten Schouten en Carlijn Achtereekte wel langzamer dan haar zijn. Achtereekte was dat ook (4.03,01), maar Schouten ging veel sneller en zette zelfs de tweede tijd in Thialf ooit neer (3.57,87). Het derde ticket ging naar Joy Beune met 3.59,89.

Anema eindigde als vierde en pakte daarmee alleen een wereldbekerticket. Wijfje eindigde op de vijfde plaats en plaatst zich daarmee ook voor de wereldbekers.