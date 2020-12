Kok plaatst zich met tweede tijd in Thialf ooit voor WK, ook Schulting pakt ticket op 500 meter

De 500 meter ging over twee ritten, waarbij alleen de snelste tijd telt. Kok was na haar eerste rit eigenlijk al verzekerd van een WK-ticket. De 20-jarige schaatsster reed een persoonlijk record van 37,08. Dat is maar twee honderdsten boven het nationale record uit 2013 van Thijsje Oenema, dat werd gereden op hoogland in Salt Lake City. In haar tweede rit kwam Kok daar met 37,36 niet meer in de buurt.

Michelle de Jong stond naast de eerste rit met een persoonlijk record van 37,79 op de derde plaats. Voor Schulting (9e in 38,31) en Marrit Fledderus (8e in 38,30) was er in de tweede rit nog werk aan de winkel.

Schulting revancheert zich

In de tweede rit was Schulting veel sneller. Ze verbeterde haar persoonlijk record, dat nog maar zo oud was als haar eerste rit, naar 37,71. Daarmee kwam ze op de derde plaats terecht. Dat ging dan weer ten koste van Michelle de Jong, die haar tweede tijd niet kon verbeteren in de tweede rit.

Fledderus verbeterde zichzelf nog wel, maar met 38,05 was dat niet genoeg om zich te plaatsen. Ook Marijke Groenewoud uit Hallum, Helga Drost van Akkrum, Janine Smit uit Heerenveen en Letitia de Jong uit Feanwâlden konden zich niet kwalificeren voor de internationale toernooien.