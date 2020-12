Kramer mag titel op EK allround niet verdedigen, Talsma plaatst zich wel

Sven Kramer uit Heerenveen is er verrassend niet in geslaagd om zich te plaatsen voor het EK allround in januari. Tijdens het kwalificatietoernooi in Thialf in Heerenveen was hij met 1.47,79 op de 1.500 meter veel langzamer dan zijn allround-concurrenten. Marwin Talsma uit Grou lukte het met een persoonlijk record van 1.46,20 wel om zich te plaatsen.